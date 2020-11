Paralisação de alguns motoristas afetam circulação do BRT Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 14:30 | Atualizado 30/11/2020 18:44

Rio - O BRT Rio parou de circular, na tarde desta segunda-feira, após alguns motoristas anunciarem paralisação. A decisão foi tomada após consórcio informar o parcelamento do 13º salário. De acordo com eles, os serviços foram afetados em seus três corredores — Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.

"O movimento acarretou irregularidades nos intervalos, inviabilizando a operação em todo o sistema", informou o BRT em suas redes sociais.

Nas redes sociais, muitos passageiros reclamaram da demora do serviço e sobre a paralisação. "Tem que parar mesmo, o BRT não dá condições de trabalho aos seus funcionários e muito menos consegue atender a demanda da população", disse uma usuária. "Fiquei presa na alvorada e por fim peguei um Uber, mas quem não tem dinheiro, como faz?", comentou outra. "Não está funcionando nenhuma delas. Fiquei presa 1:30 nesse calor dentro da estação", indignou-se mais um.

Em nota, a Supervia informou que em razão do possível aumento de clientes no sistema ferroviário devido à paralisação de motoristas do BRT, incluiu um trem extra saindo da estação Olímpica de Engenho de Dentro para Santa Cruz (ramal Santa Cruz) por volta das 17h45 e está disponibilizando mais dois trens extras saindo da Central do Brasil também para Santa Cruz entre 18h e 19h. Por fim, disse que segue avaliando a movimentação de clientes na noite desta segunda-feira.

Motoristas do BRT Rio iniciam paralização protesto devido ao parcelamento do 13° salário. pic.twitter.com/d4hHUrygxY — Programa Rádio Motor (@motor_radio) November 30, 2020



Opções de linhas para sair da região da Barra da Tijuca:

- 315, 361, 614, 692, 693 e intermunicipais, via Linha Amarela. Desembarcar nos locais indicados abaixo, onde há as seguintes linhas para continuar a viagem: 315, 361 - Saída 7 da Linha Amarela e Avenida Dos Democráticos, próximo ao nº 1.806; Combinar com as linhas: 292, 310, 312, 313, 621; 622, 625, 673, 919, 920;

Linha Intermunicipal: 728 - Nova Aurora X Bonsucesso Via Penha/Irajá; 614 - Shopping Nova América – Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Combinar com Metrô Linha 2 - Estação Del Castilho; Combinar com Trem da Supervia Ramal Belford Roxo – Estação Del Castilho; 296, 615, 616, 687, 946; 315, 361 - FIOCRUZ – Avenida Brasil Pista Sentido Zona Norte/Oeste; Combinar com as linhas com destino a Zona Oeste: 300, 369, 370, 379, 389, 392, 393, 396, 397; Combinar Linhas com destino a Ilha do Governador: 322, 324, 326, 328, 329; Combinar com as linhas com destino aos demais Bairros da Zona Norte: 284, 292, 334, 344, 349, 350, 355, 373, 384, 483, 284, 497, 498, 665, 906; 693 - Méier – Rua Dias da Cruz: Combinar com as Linhas: 238, 239, 247, 249, 363, 606, 607, 667, 679, 685.

Para circulação entre Barra e Recreio

Integrada 8 e Integrada 9. Prosseguir até Zona Sul se o destino for o mesmo ou desembarcar no Jardim Oceânico - Sentido Zona Sul/Centro.

Confira a nota do BRT Rio na íntegra:

"Devido ao colapso financeiro pelo qual o sistema vem passando desde o início da pandemia, o sindicato dos empregadores está em negociações com o Sindicato dos Rodoviários sobre a necessidade desse parcelamento, sob o risco de parar definitivamente suas atividades. Hoje (30) foram depositados 20%. O posicionamento sobre o saldo remanescente será informado em 15 dias, em função das negociações sindicais. Uma assembleia geral extraordinária com a categoria será realizada nesta quarta-feira, dia 2, para deliberar sobre a questão.



Ressaltamos o comprometimento do BRT Rio no sentido de que, caso sobrevenha qualquer auxílio ou subsídio das esferas de governo, a quitação do 13º salário dos seus funcionários será antecipada na mesma proporção.



Apesar das dificuldades financeiras decorrentes das medidas restritivas impostas pelo combate à Covid-19, que causaram perda de receita de R$ 155 milhões de março a outubro, e também pelo conjunto de aspectos que vêm contribuindo para o desequilíbrio financeiro do sistema, tais como o não reajuste da tarifa há 22 meses, a evasão por calotes, as políticas de gratuidade sem fonte definida de custeio, a concorrência desleal do transporte clandestino, a má conservação das pistas e os furtos de equipamentos e vandalismo nas estações, o BRT Rio vem honrando o pagamento de salário de seus colaboradores, e o mesmo será feito em relação ao 13º salário".