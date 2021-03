BRT do Rio é marcado por falta de infraestrutura, pessoas sem máscara e aglomerações Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:59

Rio - O vereador Felipe Michel (Progressistas), vice-presidente da Comissão de Transportes da Câmara, se misturou com os usuários do BRT do Rio, nesta quinta-feira (04), fazendo o trajeto da estação Santa Cruz até a Alvorada, na Zona Oeste do Rio. O vereador registrou reclamações pelo tempo de espera pelos ônibus, pela falta de ar condicionado nos veículos e as portes que não fecham.

Isto ocorreu um dia após a Prefeitura do Rio anunciar que encerraria o contrato de licitação do BRT , assumindo o controle temporário do transporte. O prefeito Eduardo Paes anunciou que o município também assumirá a bilhetagem dos ônibus, que era feita pela antiga concessionária.

O vice-presidente da Comissão de Transportes Felipe Michel publicou um vídeo em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, em que escuta os passageiros do BRT. O vereador diz demorar mais de duas horas para chegar no destino final, sendo que 45 minutos foram apenas na estação escolhida como ponto de partida. No vídeo, é possível observar longas filas, além de pessoas sem máscara e aglomerações tanto nas estações quanto nos veículos, desrespeitando as orientações de distanciamento social.

"Prefeito, qual foi a última vez que você andou de BRT depois da inauguração?", diz Michel no final do vídeo, convidando o prefeito Eduardo Paes a verificar pessoalmente a situação atual do transporte público.

"Se o BRT não está atendendo de fato a população, tragam de volta as linhas que sumiram da cidade. Coloquem as vans para atender onde os ônibus não estão atendendo. Vamos fazer este levantamento do sistema de transporte, incluindo o sumiço das linhas e o transporte alternativo. O BRT é filho do prefeito e ele precisa cuidar. Não adianta dizer que é uma porcaria", disse o vice-presidente da Comissão de Transportes.