Nova rede de telecomunicações do MetrôRio garante acesso à internet e ligações de voz em estações e trens

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:49

Rio - Os passageiros do MetrôRio ficarão mais conectados ao usarem as estações e trens. Em parceria com as operadoras de telefonia Claro, Oi, Tim e Vivo, o sistema metroviário do Rio está recebendo uma nova e moderna rede de telecomunicações. Ao todo, serão mais de 30 km com a conexão de fibra óptica via cabo que garantirá melhorias na qualidade de sinal para celular e estenderá a cobertura da rede de internet 4G em todas as estações subterrâneas, galerias e túneis das Linhas 1, 2 e 4.

De acordo com o MetrôRio, o projeto foi dividido em quatro fases e tem previsão de conclusão até dezembro. As duas primeiras etapas foram finalizadas e o trecho entre as estações Uruguai e Largo do Machado já está com o serviço disponível para os clientes.

A terceira parte segue em andamento e contempla as estações Flamengo, Botafogo, Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório. Neste trajeto, a expectativa é que o sistema esteja totalmente implantado em agosto. Por fim, será a vez do trecho entre as estações Nossa Senhora da Paz e Jardim Oceânico.

“Nosso objetivo, conjuntamente com as operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo, é melhorar cada vez mais a experiência dos clientes. Sabemos que a conexão do celular é uma comodidade importante para todos que utilizam o transporte público. A parceria com as operadoras de telefonia foi fundamental para a implantação desse projeto. Esperamos que até o fim do ano, todo o sistema esteja conectado”, afirma Guilherme Ramalho, presidente do MetrôRio.

O Sistema de Antenas Distribuídas (DAS) da nova rede conta com a instalação de novas antenas, cabos, receptores e transmissores, que ao serem conectados à estação base de comunicação, possibilitam a ampliação do sinal para a telefonia móvel, tanto para ligações como para acesso à internet. A transmissão da rede é feita por meio da passagem de cabo compartilhado pelas operadoras de telecomunicação nas áreas subterrâneas do metrô.

A tecnologia também interliga os setores remotos com os mezaninos e plataformas das estações por meio de equipamento de transmissão e irradiação de radiofrequências para aumentar o alcance da cobertura do sinal de telefonia. Por conta da complexidade do sistema e para evitar impactos na operação do metrô, as intervenções estão sendo realizadas durante a madrugada.

