Caso foi encaminhado à 9ª DP (Catete) Internet

Publicado 23/01/2021 14:57

Rio - Uma senhora foi assaltada no bairro das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira, com uma grande quantia de dinheiro, logo após vender um imóvel. Segundo testemunhas relataram nas redes sociais, o valor chegava a R$ 200 mil.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do policiais militares do 2° BPM (Botafogo) conseguiram prender o bandido e recuperar o valor.

Ainda segundo relatos das redes sociais, acredita-se que o criminoso já sabia que a senhora havia acabado de vender um imóvel, e o crime teria sido premeditado. O caso foi encaminhado à 9ª DP (Catete) e o homem foi autuado em flagrante pelo crime de roubo.