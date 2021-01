Bruno e Marrone em live reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 21:48 | Atualizado 01/01/2021 22:33

Rio - A dupla Bruno & Marrone protagonizou um momento embaraçoso durante uma live de Réveillon transmitida no YouTube, na noite de quinta-feira para sexta-feira. . É que no fim da transmissão ao vivo, Bruno passou a mão no bumbum do amigo e o 'encoxou', enquanto eles cantavam com Luan Santana e Mariana Rios cantando a música 'Você Virou Saudade'.

Marrone logo se 'despistou' da situação. Ele levantou um dos braços, caminhou para frente, deixando a parte do palco em que estava. Depois disso, o climão, então, ficou no ar...