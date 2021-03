Flay fica desconfortável no ’Encontro’ ao rever cena de briga com Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 11:20 | Atualizado 03/03/2021 11:25

Rio - O "Encontro com Fátima Bernardes" desta quarta-feira teve a ex-BBB Flay como convidada. A cantora esteve na atração para falar sobre o "BBB 21". Durante o bate-papo, Fátima Bernardes cometeu uma gafe ao exibir uma cena do "BBB 20" que deixou sua convidada desconfortável. A apresentadora relembrou uma briga entre Rafa Kalimann e Flay e ainda disse que era um momento divertido. No episódio, Rafa Kalimann citou vários defeitos de Flay.

Aparentando desconforto, Flay reassistiu a cena mas disse que não acha nada daquilo divertido e que não gosta de assistir àquela passagem do programa. Ela disse, também, que ver a cena a faz se sentir mal. "Não acho graça nessas cenas, isso me machuca bastante", disse.

Fátima Bernardes tentou consertar a situação e disse que falou que as cenas era divertidas apenas para o público e que do lado de fora do programa, todos sabiam que nada daquilo tinha importância.

