Restrições anunciadas pela prefeitura do Rio são insuficientes, segundo especialistas; sindicatos de bares são contrários às novas restrições

Especialistas defendem as ações da prefeitura e afirmam que as restrições deveriam ser estendidas para até quatorze dias. SindRio e Abrasel são contrários as medidas e consideram haver baixa efetividade no controle da doença ao restringir o funcionamento dos estabelecimentos

Publicado 04/03/2021 16:02 | Atualizado há 39 segundos