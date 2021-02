Agentes da DC-Polinter localizaram e prenderam o criminoso Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 18:49

Rio - No final da tarde desta sexta-feira, policiais civis da DC-Polinter (Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas), prenderam Dayvison da Silva dos Santos. Ele é suspeito de pertencer a quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko. O criminoso foi condenado pelo crime de extorsão mediantes a sequestro.

A investigação da Polícia Civil identificou dezenas de integrantes da quadrilha liderada pelo Ecko, responsável pela prática de atividades ilícitas nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, Paciência e adjacências. Dentre os investigados, Dayvison, além de repassar informações de operações policiais para os milicianos, era o responsável por ameaçar, agredir vítimas e extorquir desafetos do grupo criminoso.

De acordo com agentes, no processo que teve sua prisão preventiva decretada, o criminoso foi responsável por um sequestro relâmpago, tendo a vítima sido sequestrada em um estabelecimento comercial no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste e levada até um shopping em Campo Grande.

Durante o trajeto, saques e compras foram realizados com os cartões da vítima, que teria sido obrigada a pagar um determinado valor para os criminosos, em troca de sua liberdade. Dayvison foi preso nesta sexta-feira em Campo Grande, escondido na casa de parentes. O criminoso será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, onde cumprirá sua pena.