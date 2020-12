Alexandre Felipe Mendes, o Taz, foi encontrado na casa de parentes Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 13:19 | Atualizado 30/12/2020 13:23

Rio - Policiais da Divisão de Capturas de Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, na manhã desta quarta-feira, o miliciano Alexandre Felipe Mendes, conhecido como Taz, de 26 anos. Ele é investigado como integrante de quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko, o miliciano mais procurado do estado. Taz foi capturado na casa de familiares, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o delegado Mauro César Júnior, titular da DC-Polinter, Taz foi encontrado após um trabalho de inteligência e monitoramento da especializada. No bando do Ecko, ele é responsável por coordenar toda a segurança dos locais onde a milícia exerce influência, como Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, Paciência e adjacências.

Ainda segundo o delegado, é função do miliciano preso hoje organizar os plantões dos integrantes da quadrilha responsáveis pelo monitoramento da atuação da polícia nas regiões onde atuam.

Contra o miliciano, havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal da Regional de Santa Cruz, em fevereiro de 2019. Na decisão de quase dois anos, a Justiça decretou a prisão de mais de 40 integrantes da quadrilha.

Investigações da polícia apontam que o bonde do Ecko tem ramificações por outros bairros da capital e municípios da Região Metropolitana, como Itaguaí, e Baixada Fluminense. Eles são responsáveis por homicídios, extorsões, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes.

"A Polícia Civil vem fazendo diversas operações para combater os crimes praticados pelas milícias e os a elas relacionados em diversas localidades. A Divisão de Capturas e Polícia Interestadual continuará participando dessas operações, visando a prisão de criminosos, o que impactará diretamente nos índices de diversos crimes, resultando em uma maior segurança à população. Contamos com o apoio de todos", destacou o delegado Mauro César.