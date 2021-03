Material apreendido na casa de um dos criminosos Polícia Civil / Divulgação

Publicado 04/03/2021 14:44 | Atualizado 04/03/2021 14:51

Rio - Policiais civis da 58ªDP (Posse), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prenderam, nesta quarta-feira (3), três homens suspeitos de latrocínio (roubo seguido de morte), no último dia 1. Os criminosos foram identificados como Thiago de Oliveira, Igor dos Santos Ferreira e Alexandre Patrick Clem de Oliveira.

De acordo com as investigações, o trio teria assaltado e matado um homem, identificado como Adriano Gonçalves de Melo, no bairro Nova Brasília após atraí-lo para uma emboscada. Agentes apontaram ainda que antes de morrer, a própria vítima falou à polícia e a parentes, que o nome de um dos criminosos era um conhecido que se chamava Thiago.

Após o relato de Adriano, equipes da 58ªDP fizeram buscas pela região e conseguiram localizar Thiago. Na delegacia, o criminoso revelou que que quem atirou e matou a vítima foi Igor dos Santos. Após o relato, a polícia seguiu para o endereço do assassino, onde efetuou a prisão. No local, foram encontraram duas armas - uma delas utilizada no crime, uma grana, toucas ninjas e luvas.

Logo após, a dupla foi conduzida à delegacia que investiga o caso. Lá, os dois confessaram que Alexandre Patrick também teria participado da ação. O mesmo também foi preso. Agora, o trio responderá pelo crime de latrocínio.