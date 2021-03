Luís Fabiano Araújo foi preso nesta quarta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:58

Rio - Policiais civis da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, nesta quarta-feira (3), um homem identificado como Márcio Florêncio, suspeito de ter matado o traficante Luís Fabiano Araújo Ferreira de Souza, de 22 anos, em Petrópolis, na Região Serrana, no dia 3 de janeiro. De acordo com as primeiras informações, Luís foi executado por ter deixado de atuar na maior facção criminosa do Rio para ir para uma quadrilha rival.

Preso nesta quarta-feira, Márcio é apontado pela polícia como motorista de outro suspeito de ter participado do crime, Matheus Guimarães de Almeida Hilário, conhecido como Teves. Ele foi preso dias antes de Luís. Segundo a polícia, foi ele quem atirou contra a vítima, enquanto Florêncio planejava a fuga dos dois.



A execução aconteceu na madrugada do dia 3 de janeiro, no bairro Valparaíso. A dupla já tinha passagem pela polícia pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Eles foram encaminhados a 105ª DP, onde responderão pelo crime.