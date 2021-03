Protesto na Avenida Ministro Ivan Lins REPRODUÇÃO COR/RIO

Publicado 04/03/2021 17:29 | Atualizado 04/03/2021 17:50

Rio - Um protesto contra as medidas de restrição anunciadas nesta quinta-feira pela Prefeitura do Rio ocupa uma faixa da Avenida Ministro Ivan Lins, na Barra da Tijuca, sentido Recreio, e causa engarrafamento no fim desta tarde. A via chegou a ser fechada, mas foi liberada pouco depois das 17h.

A manifestação é organizada por donos e funcionários de bares, restaurantes e quiosques que discordam da decisão anunciada mais cedo pelo prefeito Eduardo Paes, de restringir os horários de funcionamento dos estabelecimentos por conta do possível aumento de casos graves e óbitos de Covid-19.

Donos e funcionários de bares e restaurantes protestam na Barra da Tijuca contra as restrições anunciadas pela prefeitura. Estabelecimentos funcionarão das 6h às 17h durante uma semana.#ODia



Crédito: Whatsapp O DIA pic.twitter.com/1AuHLhSDux — Jornal O Dia (@jornalodia) March 4, 2021

Centenas de manifestantes se aglomeram pacificamente, acompanhados por uma viatura da Polícia Militar. Aos gritos de "queremos trabalhar", os comerciantes repudiam a decisão da prefeitura. Em publicação no Diário Oficial desta quinta-feira, restaurantes e lanchonetes passam a ter horário de funcionamento das 6h às 17h, com lotação máxima de 40% da capacidade do estabelecimento. Quiosques na orla ficarão fechados, podendo funcionar somente no sistema delivery. As medidas valem até a quinta-feira que vem.

