Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira (4), 589.694 casos confirmados e 33.466 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 1.894 novos casos e 104 mortes. Entre os casos confirmados, 551.199 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 65,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 46.4%.



Prefeitura limita horário de bares e proíbe abertura de boates, quiosques e feiras



Começam a valer a partir sexta-feira (5), na capital fluminense, as novas medidas restritivas que visam conter o avanço da Covid-19 . A decisão do prefeito Eduardo Paes vai até o próximo dia 11 de março. As ações emergenciais foram publicadas nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial da Prefeitura do Rio. Bares e restaurantes, por exemplo, não podem funcionar após às 17 horas.