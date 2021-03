Rio decreta medidas para conter o avanço da Covid-19 Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 07:40 | Atualizado 04/03/2021 12:39

Rio - Começam a valer a partir sexta-feira (5), na capital fluminense, as novas medidas restritivas que visam conter o avanço da Covid-19. A decisão do prefeito Eduardo Paes vai até o próximo dia 11 de março. As ações emergenciais foram publicadas nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial da Prefeitura do Rio. Bares e restaurantes, por exemplo, não podem funcionar após às 17 horas.

A fiscalização será reforçada nesse período, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes podem reter ou apreender mercadorias, produtos e bens, além de aplicar multas e interditar o local ou estabelecimento que descumprir as regras.

As atividades econômicas com atendimento presencial estão autorizadas a funcionar no horário entre 6h e 20h, mas com circulação de público limitada a 40%.

As restrições no Rio ocorrem em meio ao aumento de contágios no país e ao colapso do sistema de saúde em alguns estados.

Nesta quarta-feira (3) o governador do Rio em exercício, Claudio Castro, descartou a possibilidade de Lockdown no Estado.