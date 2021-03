Eduardo Paes durante entrevista coletiva desta quarta-feira Luciano Belford / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 03/03/2021 16:15 | Atualizado 03/03/2021 16:47

Rio - A Prefeitura do Rio deve anunciar novas medidas de combate à covid-19 na quinta-feira (4). O prefeito Eduardo Paes não adiantou quais serão as novas restrições, mas a tendência é que endureça as regras de circulação na cidade. Na segunda-feira, Paes se reuniu com o Comitê Científico.

Em entrevista coletiva nesta quarta, na sede da Prefeitura, na Cidade Nova, Paes manifestou preocupação com o aumento de casos graves e óbitos no país, e consequentemente na cidade. O prefeito afirmou que está "esticando todas as cordas" na avaliação das restrições.

"Desde que essa segunda onda se tornou mais contundente tenho acompanhado diariamente os números da cidade do Rio. Venho manifestando as minhas dúvidas e agonias em relação ao que está acontecendo em nossa volta. Fiz uma reunião segunda-feira (1º) com o Comitê Científico, estou esticando 'todas as cordas'. Amanhã, nós anunciaremos algumas restrições", informou Paes, durante coletiva de imprensa para anunciar uma nova licitação para a administração do BRT.

Com o anúncio de novas regras, a tendência é que o boletim epidemiológico, normalmente divulgado às sextas, seja antecipado em um dia. No último, o sexto boletim desde o início de janeiro, todas as 33 regiões administrativas do Rio permaneciam em risco alto, o segundo mais grave na escala de três, no cenário de detecção de novas variantes.

A cidade do Rio tem atualmente 18.920 óbitos por covid-19, e 207.620 casos confirmados. Em paralelo, a Prefeitura já aplicou 459.973 doses até esta quarta-feira (3).