Por Aline Cavalcante

Publicado 05/03/2021 18:50

No Quiosque Naná, na praia da Barra da Tijuca, cinco funcionários foram dispensados. "Tive que dispensar cinco funcionários para conseguir sobreviver. Não sei como vamos ficar, mas esta situação é injusta. Por que os bares e restaurantes podem funcionar e os quiosques não? Não queremos descumprir nenhuma regra. Queremos só direitos iguais", reclamou o proprietário Thadeu de Lima, de 38 anos. Um dos funcionários demitidos do quiosque, Lucas Cardoso Amaral, 23, disse que está preocupado com a situação.



Rio - No primeiro dia de restrições na cidade do Rio, proprietários de quiosques na Zona Oeste já contabilizam os prejuízos que terão com o fechamento das barracas, como perda de alimentos armazenados e até demissões. Quiosque e comércios na orla deverão permanecer fechados por uma semana, conforme anunciado na última quinta-feira pela prefeitura. A Justiça do Rio, porém, determinou que bares e restaurantes poderão fechar às 20h em vez de 17h, horário anunciado anteriormente pela prefeitura.



O vendedor de coco Lucas Pierre, 38, contou que seu faturamento vai cair 90%. "Bate um desespero. Cancelei todos os pedidos que tinha feito para os próximos três dias. Vendia três mil cocos por dia, agora vou reduzir para 300, vendedo nas feiras e para alguns clientes fixos. Com esta quantidade menor vou ter que terceirizar a compra e ganhar menos. Mas é o que dá pra fazer".



Bares e restaurantes fechados



Na Rua Olegário Maciel, point famoso pela quantidade de bares e restaurantes na Barra da Tijuca, os estabelecimentos cumpriram a medida da prefeitura de encerrar as atividades às 17h.

Fechados, os estabelecimentos funcionavam apenas para delivery. Minutos depois, no entanto, a Justiça do Rio expediu a determinação de que os estabelecimentos poderão fechar às 20h. O pedido foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional do Rio.



"O primeiro dia de restrição foi logo numa sexta-feira que é um dos dias que mais bombam. Então já deu pra sentir o prejuízo. Não esperava que fôssemos passar por isso outra vez, mas estamos mais experientes para trabalhar com delivery", disse Jaqueline Sá, 33, gerente da lanchonete Asa Rio.



Para o coordenador do Asa, Isais Ferreira, 39, a medida é necessária, mas poderia ter sido evitada. "Entendo que é uma situação ruim para o comércio, por conta dos prejuízos, mas é necessário para conter as aglomerações. Mas, acredito que deveria ter tido mais rigidez quanto as proibições de aglomerações lá atrás e não deixar chegar neste ponto".

Prefeitura vai recorrer da decisão judicial

Após a Justiça determinar que bares e restaurantes poderão fechar às 20h, a Prefeitura do Rio anunciou que vai recorrer para que a medida restritiva de fechamento às 17h volte a vigorar.

"A prefeitura vai recorrer da decisão por entender ser insuficiente o fechamento a partir das 20h. De acordo com a Vigilância em Saúde e a Secretaria de Ordem Pública, o horário das 17h, que consta no decreto, foi estabelecido a partir de orientação técnica para diminuir a circulação de pessoas, evitar aglomeração e garantir o distanciamento social. Somente este ano, das 284 infrações sanitárias, mais de 87% foram realizadas no período noturno, evidenciando este ser o horário com mais pontos de aglomeração e descumprimento das regras por parte da população", diz a nota.

"A Secretaria Municipal de Saúde constatou nesta quinta-feira um aumento de 16% dos casos de atendimento de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave nas unidades de urgência e emergência da cidade, o que reforça a necessidade de maior rigor nas medidas de proteção à vida", finaliza a prefeitura.