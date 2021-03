Setores incluídos na medida são o de alimentação e entretenimento Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 01:12 | Atualizado 04/03/2021 07:29

Rio - Para evitar a propagação da covid-19, a partir desta sexta-feira (5), a permanência nas ruas da cidade do Rio ficará proibida entre 23h e 5h. Entretanto, a circulação dos cariocas não ficará impedida. A medida pretende reduzir a quantidade de pessoas nas ruas para evitar aglomeração. Essa e outras medidas saíram no Diário Oficial desta quinta-feira.

Os setores incluídos na medida são o de alimentação e entretenimento. Restaurantes e bares só vão poder funcionar entre 6h e 17h, com limite de 40% de ocupação. Quiosques e barracas de venda de bebidas localizados nas praias também não poderão funcionar durante todo o dia. O descumprimento pode gerar cassação do alvará dos estabelecimentos.



Ainda serão afetados os vendedores ambulantes que não poderão vender bebidas alcoólicas em horários determinados, que devem ser anunciados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4). O trabalho de combate à festas clandestinas da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) deve ser intensificado neste período.

Os shoppings vão poder funcionar, mas limitando a capacidade de público a 40%. As casas noturnas e boates ficarão fechadas. Feiras só poderão funcionar para venda de produtos alimentícios. O setor de educação não será afetado e as escolas seguem abertas. As polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal vão trabalhar na fiscalização.