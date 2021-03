Luciano Huck Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 13:01

Rio - A Globo fez uma proposta de R$ 3,5 milhões mensais para que Luciano Huck substitua Faustão na programação dominical da emissora. A informação é do jornalista Alessandro Lo-Bianco. Segundo uma fonte do alto escalão contou ao jornalista, a negociação é considerada praticamente certa dentro do canal.

Ainda assim, a Globo mantém uma lista de outros possíveis substitutos. Depois de Huck, Tiago Abravanel é o nome mais cotado caso o apresentador recuse a proposta milionária e decida se manter na corrida presidencial. Ainda de acordo com o jornalista, Luciano Huck ainda não aceitou a proposta, mas se mostrou satisfeito, já que sempre almejou um espaço aos domingos.

A Globo estaria insatisfeita com a decisão de Huck de concorrer a presidência e teria dado carta-branca para que a diretoria de contratos liberasse uma alta proposta ao apresentador, com o intuito de fazê-lo desistir da presidência. Caso Huck realmente aceite a proposta, a programação da Globo deve mudar bastante. Já que haverá um buraco no horário em que ia ao ar o "Caldeirão do Huck". Tiago Leifert e Marcos Mion são os principais cotados para ocupar a faixa.