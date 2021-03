Comlurb erradica ponto crítico de descarte irregular na Ilha do Governador e inicia campanha de conscientização Comlurb/Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 17:22

Rio - A Comlurb erradicou um ponto crítico de descarte irregular de resíduos, localizado na frente da Vila Olímpica Nilton Santos, na Estrada do Rio Jequiá, sub-bairro Pitangueiras, na Ilha do Governador. A Companhia removeu os resíduos espalhados na via e, com apoio da Secretaria Municipal de Conservação e da Subprefeitura das Ilhas, está confeccionando canteiros com plantas para inibir o descarte irregular, feitos com pneus reciclados.



O trabalho está sendo realizado por oito garis e dois encarregados, que iniciaram também uma campanha de conscientização com moradores das redondezas, com distribuição de folhetos com informações sobre os horários regulares de coleta domiciliar no local, no caso, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, e do serviço de remoção gratuita da Companhia, que pode ser solicitado pelo WhatsApp da Central de Atendimento 1746 da Prefeitura, no número 3460-1746.

Publicidade

A Comlurb ressalta que é fundamental que a população utilize esse serviço e evite contratar carroceiros clandestinos, que despejam entulho e bens inservíveis em via pública, favorecendo o aparecimento de pontos críticos de descarte irregular pela cidade.