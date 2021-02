Prefeitura do Rio fecha estação de transbordo de resíduos na Penha Divulgação / Jefferson Teófilo / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Rio - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente fechou, na manhã desta sexta-feira, uma estação de transbordo e transferência de resíduos na Rua da Batata, próximo a comunidade Kelson's, na Penha Circular, na Zona Norte do Rio. De acordo com o órgão, a empresa cometia irregularidades em descumprimento à legislação e acumulava chorume no galpão. A ação com contou com apoio do 16º BPM (Olaria), da Guarda Municipal e da Subprefeitura da Zona Norte.

Entre os problemas verificados pela Coordenadoria de Defesa Ambiental estão desconformidade entre a planta informada à Prefeitura e a existente, entupimento de canaletas de drenagem, ausência de controle de destinação de chorume e de comprovante de limpeza da caixa de gordura. A empresa descumpria oito itens listados na licença, expedida em 2019.



O local podia receber até 574 toneladas de resíduos gerados por grandes empreendimentos diariamente, como supermercados e fábricas. Fiscais fizeram duas inspeções no local ao longo da semana e será gerada uma multa ao empreendimento. O auto de infração e o relatório de vistoria serão encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que vai apurar as responsabilidades criminais.

— Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2021 "A atividade não seguia quase nenhuma condicionante informada no licenciamento. Encontramos falta de ventilação, acúmulo de chorume. Um enorme risco para a população local, inclusive de contaminação do lençol freático. Continuaremos firmes na retomada da autoridade ambiental na cidade", falou o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.



O secretário ressaltou que o fechamento da atividade não vai impactar na logística de destinação de resíduos sólidos urbanos, já que existem outros locais apropriados para o recebimento desses materiais. "A Comlurb opera oficialmente com cinco estações de transferência, que encaminham os resíduos para o Aterro Sanitário de Seropédica, local adequado. As estações ficam no Caju, Jacarepaguá, Marechal Hermes, Bangu e Santa Cruz", afirmou a pasta.

