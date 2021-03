7° BPM (São Gonçalo) Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:39 | Atualizado 04/03/2021 16:39

Rio - Bandidos de uma facção criminosa mataram, nesta quinta-feira (4), um homem (não identificado) com vários tiros na cabeça, na Rua Carlos Antônio Ernesto, no bairro Almerinda, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima, que teria invadido uma casa para fugir dos disparos, acabou sendo capturada e executada. Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a ocorrência e isolaram o local para a chegada de uma equipe da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que realizou perícia no corpo.



Após pular o muro e invadir a residência para se esconder dos bandidos, o homem foi encontrado pelos criminosos, que arrombaram o portão do imóvel e balearam a vítima. O rapaz, mesmo depois de ter sido alvejado, conseguiu se arrastar até a rua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na calçada.

Publicidade

Posteriormente à perícia feita por agentes da DHNSG, que agora está como responsável por investigar o crime, o corpo dele foi removido pela Defesa Civil e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.