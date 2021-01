Policial Civil é assassinado durante assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana Reprodução redes sociais

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 06:52 | Atualizado 14/01/2021 07:32

Rio - Um policial civil foi surpreendido e assassinado, na tarde desta quarta-feira (13), durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente estava ao lado da esposa e da filha, que não se feriram.

Rodrigo Costa Roboredo foi surpreendido por três bandidos armados que abordaram ele e a família na Rua Ricardo Campelo, no bairro Camarão. Segundo informações da polícia, ele teria reagido a ação criminosa depois que os assaltantes ameaçaram sequestrar a esposa e a filha dele.

Na troca de tiros, o agente conseguiu balear um dos bandidos, que morreu no local. Rodrigo foi atingido no peito e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, o agente estava há quatro anos na instituição e era lotado na 73ª (Neves). A Secretaria Estadual da Polícia Civil lamentou a morte do policial.

Investigações

A morte do agente foi registrada na 73ª DP (Neves), mas será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

A especializada investiga se um rapaz de 20 anos que também deu entrada no Hospital Alberto Torres, vítima de tiros, teria participado da tentativa de assalto contra o policial. No hospital ele contou que trabalhava como mototaxista e foi baleado ao sofrer um assalto. Segundo a direção do Heat, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia investiga a informação de que os assaltantes seriam do Complexo do Salgueiro, no bairro Itaúna.

Em nota, a Polícia Militar disse que o 7º BPM (São Gonçalo) foi acionado para uma ocorrência de assalto no bairro Camarão. No local eles identificaram que a vítima era um agente da Polícia Civil.