Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá realizou, nesta quarta-feira (24), uma ação de limpeza ação nos canteiros do acesso à Avenida Ayrton Senna, às margens do Canal Arroio Fundo, em local próximo ao Sesc/Senac. A operação contou com a participação das Secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e de Conservação, Comlurb, Guarda Municipal, e apoio da Polícia Militar.

A área fica no limite dos bairros da Cidade de Deus, Freguesia e Gardênia Azul, em Jacarepaguá. Segundo a Subprefeitura, o local com densa vegetação escondia uma concentração de pessoas em situação de rua, a maioria usuários de álcool e drogas.

"Precisamos dar dignidade a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e não podemos admitir invasões de área públicas. Estamos atentos e faremos outras ações, assim como foi feito sob o viaduto da Linha Amarela, no final da Avenida Edgard Werneck", explica a subprefeita Talita Galhardo.

A Subprefeitura informa que foram desmontados 32 barracos de papelão e madeira, com condições muito precárias. A equipe da Assistência Social conversou com mais de 15 pessoas, entre homens, mulheres e adolescentes e nenhum deles aceitou ir para abrigo da Prefeitura. Todos receberam encaminhamento para procurar uma unidade de atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em nota, a Subprefeitura descreve que muitos saíram assim que viram a aproximação dos veículos envolvidos na operação.

A ação também contou com uma equipe da Coordenadoria de Saúde da AP4 e foi constatado que todos já tinham sido abordados anteriormente. Dois deles foram encaminhados para atendimento médico no posto de Saúde da Cidade de Deus.

A CAPS-AD, serviço público que prevê tratamento e reinserção social para usuários de álcool e drogas, atua na região onde aconteceu a ação, tendo contado aproximadamente 80 pessoas. Todos os abordados na operação desta quarta-feira já tinham cadastro na Saúde, inclusive uma grávida, que afirmou estar fazendo pré-natal e não quis acompanhar a equipe da Saúde até o posto.

A ação contou com uma equipe de 43 agentes e foram utilizados: uma retroescavadeira, seis caminhões (um caminhão cesto, um truncado e quatro basculantes), duas vans e três veículos. Foram feitos 250 metros de poda nas margens da via, para melhorar a visibilidade. Também foram posicionados 80 metros lineares de defensas de concreto para impedir o despejo irregular de entulho nas margens da via do Sesc. Ao todo foram retiradas 60 toneladas entre resíduos sólidos e galhos.