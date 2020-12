Um Porsche foi apreendido na casa de um dos presos Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 19/12/2020 09:03 | Atualizado 19/12/2020 11:51

Rio - Uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil na manhã deste sábado mira uma quadrilha de receptação de carros roubados que atua no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. Pelo menos 200 policiais participam da "Operação Beta". Segundo o delegado Alessandro Petralanda, titular da 32ª DP (Taquara), cinco pessoas foram presas até o momento. Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão.

Os presos identificados como João Paulo Pinto, David Medas de Oliveira, Antônio Flavio e Renato Jardim Rodrigues, conhecido como Lambari, viviam vidas de luxo e foram detidos em suas casas na Região Serrana do Rio, em Petrópolis e Itaipava. Já Adriano Aparecido Guimarães foi preso em sua casa em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Diversos veículos - incluindo carros, um jet ski e até um Porsche, comprados com o dinheiro do lucro da operação - foram encontrados na casa do Lambari. Na casa de David, foram apreendidos R$ 44 mil em dinheiro e R$ 33 mil em cheques. A Polícia Civil ainda está contabilizando o restante do material apreendido.

Segundo as investigações, que começaram há cerca de dois meses com o monitoramento de ladrões de carros da Cidade de Deus, a quadrilha movimenta cerca de R$ 1 milhão por mês com a venda dos veículos roubados. A quadrilha é composta por três núcleos, sendo um deles responsável pela aquisição dos veículos junto ao crime, o outro por fazer com que a documentação dos carros pareça estar regularizada, e o último por negociar esses carros com as vítimas, que pensam estar adquirindo um bem legal.

Lambari se passava por policial civil para levar os carros roubados para Minas Gerais. O restante dos presos revendia os veículos, com documentação falsa, em Minas Gerais e São Paulo.

Apontado como chefe da quadrilha, um homem identificado como Artur Laureano não foi encontrado em sua casa em Itaipava e está foragido da polícia.

Os criminosos responderão pelos crimes de organização criminosa, receptação, estelionato, falsificação de documento público, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.