Homem é morto indo trabalhar na Cidade de Deus Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 04/01/2021 10:52 | Atualizado 04/01/2021 12:54

Rio – Moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, acusam policiais militares de matarem um homem identificado como Marcelo Guimarães, de 38 anos, na manhã desta segunda-feira (4). Segundo informações, ele estava de moto e voltava para pegar o celular em casa quando foi atingido por um disparo de fuzil.

Um vídeo feito por um morador mostra o momento em que os policiais saem do local em alta velocidade com o veículo blindado. De acordo com o porta voz da PM, major Ivan Blaz, o vídeo não mostra tudo que aconteceu na localidade conhecida como Tijolinho.

"Nesse momento ainda é tudo preliminar. O vídeo não mostra tudo que aconteceu. Vamos aguardar o trabalho da Delegacia de Homicídios", diz o porta voz.

Morador da Cidade de Deus é morto em ação da PM.



Uma moradora da comunidade relatou, através da página do Facebook CDD Acontece, que os policiais estavam no veículo blindado e efetuaram disparos quando a vítima passou em um dos acessos à comunidade.



Segundo a mulher, após os disparos os policiais saíram do local sem prestar socorro à vítima.



“Os policiais voltaram 25 minutos depois e não deixaram a gente socorrer ele. Os PMs que estavam no ‘caveirão’ voltaram 40 minutos depois, quando ele já tinha morrido”, relatou a mulher.



Ainda segundo relatos da página, a vítima havia acabado de deixar o filho pequeno na casa da babá e tentou voltar em casa para pegar o celular. Marcelo, segundo informações, trabalhava há mais de três anos em uma marmoraria do bairro.

*** Atenção ***



Por conta de um protesto de moradores após a morte do trabalhador, a Linha Amarela foi fechada nos dois sentidos, altura da Cidade de Deus, por cerca de 20 minutos. Apesar da liberação da via, policiais militares seguem no local.

ATENÇÃO AO INFORME DA @PMERJ https://t.co/O4B6n537Kk — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 4, 2021

Em nota a PM respondeu que: "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na manhã desta segunda-feira (4/1), equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), que reforçam o policiamento nas imediações da Comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, foram atacadas por disparos de arma de fogo realizados por criminosos de dentro da comunidade quando baseadas na Av. Edgard Werneck. Os policiais reagiram à injusta agressão e cessaram o ataque. No momento da ação, um motociclista que passava pelo local foi atingido. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos."

Confira a nota na íntegra:

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na manhã desta segunda-feira (4/1), equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), que reforçam o policiamento nas imediações da Comunidade Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, foram atacadas por disparos de arma de fogo realizados por criminosos de dentro da comunidade quando baseadas na Av. Edgard Werneck. Os policiais reagiram à injusta agressão e cessaram o ataque. No momento da ação, um motociclista que passava pelo local foi atingido. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos.



Ressaltamos que o policiamento já vem sendo reforçado na região, inclusive com emprego de um veículo blindado, desde a semana passada, visando estabilizar o perímetro por conta de um conflito entre grupos de criminosos rivais pelo controle territorial. Nestes dias, as equipes policiais já foram alvo de outros ataques armados por parte destes criminosos.



No momento, equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) reforçam o policiamento em toda a região em apoio ao 18º BPM.



Um Inquérito Policial Militar (IPM) será aberto para apurar as circunstâncias do fato. Paralelamente, a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.