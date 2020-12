Centenas de pessoas se aglomeravam na manhã desta segunda em uma festa na CDD Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 07:21

Rio - Um baile funk na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, aglomerou centenas de pessoas na manhã desta segunda-feira. A festa deu início na noite de domingo e se estendeu por toda a madrugada.

De acordo com imagens do Globocop, da Rede Globo, por volta das 6h, era possível ver pessoas bebendo, dançando e muitos foram flagrados sem máscara de proteção.



O estado do Rio de Janeiro já soma 23.722 mortes por Covid-19 e outros 389.125 casos confirmados desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde no boletim diário deste domingo. Nas últimas 24h, quatro mortes a mais foram contabilizadas. O baixo número tem relação com a dificuldade de registro nos fins de semana. Ainda há outros 446 óbitos em investigação e 2.402 foram descartados.

A cidade do Rio tem 13.922 mortes e 151.341 casos confirmados. No município, a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 é de 93% na rede SUS (leitos de unidades municipais, estaduais e federais). A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 92%. A Secretaria Municipal de Saúde informou que "nas unidades da rede municipal, há 670 pacientes internados, sendo 279 em UTI", e que "a rede SUS na capital tem 1.401 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 600 em UTI".

"No momento (e isso é dinâmico) 401 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 205 para leitos de UTI Covid", informou a pasta, em nota.