Material foi apreendido na BR-040, na altura do município de Três Rios Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:46

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prederam, na tarde desta quinta-feira, dois criminosos com 20kg de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-040), na altura do município de Três Rio.

Segundo a PRF, a ação aconteceu durante uma abordagem a um veículo de passeio. No automóvel, condutor e passageiro, ambos do sexo masculino, demonstraram bastante nervosismo ao conversar com os policiais.



Publicidade

Na busca realizada no interior do veículo, foram encontrados nos forros das laterais do banco traseiro cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína. Ainda segundo a PRF, a apreensão resulta em um prejuízo de aproximadamente R$ 375 mil para o tráfico.