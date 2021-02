Bandido furta a Basílica Nossa Senhora de Lourdes Reprodução / Redes Sociais

Por Carolina Freitas

Publicado 11/02/2021 09:45 | Atualizado 11/02/2021 09:48

Rio - Uma igreja localizada em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, foi assaltada pela segunda vez em menos de seis meses. Nesta quinta-feira, criminosos invadiram a Basílica Nossa Senhora de Lourdes e levaram dois cofres onde ficava guardado dinheiro de doações de fiéis. De acordo com o padre Valtemário Frazão, o bairro sofre com constantes assaltos.

"Esse é mais um episódio que mostra a falta de segurança no Rio de Janeiro. A igreja foi obrigada a mudar os horários de suas atividades. Se colocamos cultos depois das 20h, as pessoas não vêm. Elas tem medo de sair daqui tarde", diz o religioso.

Frazão conta ainda que as câmeras do local pegaram as imagens dos bandidos e já foi feito um boletim de ocorrência. Além disso, um inspetor de polícia foi até a igreja para começar as investigações.

"Hoje acabou o respeito. Quando atinge o religioso, é muito grave e perigoso. Já não há mais respeito as pessoas, ao sagrado e a própria vida humana. O dinheiro que foi levado nós usávamos para pagar as contas da igreja. Nós não vivemos de propriedade, e sim de doações", desabafou.

O padre lembrou ainda um outro assalto na basílica que ocorreu em setembro de 2020 . "Nesse roubo, os bandidos tiveram a ousadia de escalar as paredes da igreja. Eles roubaram o que tinha nos cofres e ainda os jogaram na rua sem necessidade alguma."

Procurada pelo DIA para comentar o caso desta quinta-feira, a PM informou que não foi acionada para a ocorrência, mas esclareceu que emprega os esforços de seu efetivo no policiamento ostensivo com equipes em viaturas, distribuídas estrategicamente de acordo com a análise da mancha criminal local.

Já a Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado pela 20ª DP (Vila Isabel). Os agentes irão buscar testemunhas que possam colaborar na identificação e prisão dos autores do crime.