Bandido quebra vitral e arromba cofres da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, na Zona Norte

Rio - A Basílica Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel, na Zona Norte foi furtada neste domingo. Um bandido invadiu a igreja, quebrou o vitral do altar da imagem de Santa Teresinha, arrombou os cofres de donativos e levou o dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência e o fato foi confirmado com o segurança da igreja e até aquele momento, não havia sido feito registro na delegacia.

"O bandido quebrou o vitral do altar de Santa Teresinha, por onde entrou. Depois arrombou os cofres de donativos para realização de missas pelas almas, roubando as ofertas que aí estavam. Rezemos pela conversão do bandido e para que Vila Isabel um dia seja um bairro mais seguro", escreveu a igreja em uma rede social.