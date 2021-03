Procurador-geral do Estado, Luciano Mattos, anuncia criação de força-tarefa para caso Marielle e Anderson em meio a reestruturação do MP-RJ Divulgação/ MP-RJ

Rio - O Ministério Público do Rio acabou nesta quinta-feira com o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc/MP-RJ). Por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial do órgão, o Gaecc foi incorporado ao Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MP-RJ). A medida faz parte de uma reestruturação promovida pelo procurador-geral do Estado, Luciano Mattos, que pretende priorizar os promotores naturais dos casos em detrimento dos Grupos de Atuação Especializadas. Grupos temáticos e forças-tarefas podem ser criados para investigações mais complexas, como foi anunciado para o caso Marielle e Anderson

"Nós estamos analisando quais grupos devem permanecer. Estamos fazendo estudos de casos, quais deverão se transformar em forças-tarefas, quais poderão ser tratados com Grupos Temáticos Temporários, quais devem permanecer no Grupo de Atuação Especializada. A nossa primeira decisão foi recriar o novo Gaeco centralizando nele as funções de combate à corrupção como acontece praticamente em todo o país", disse Mattos.

O Gaecc investigou o caso da "rachadinha" do gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e de supostos funcionários fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio.



O Gaeco foi reestruturado em dois núcleos temáticos: o Núcleo de Combate à Criminalidade Organizada; e o Núcleo de Combate à Corrupção.



Com a mudança, as investigações do Gaecc e do Gaeco serão devolvidas aos promotores naturais que vão decidir se pedem ou não auxílio dos grupos especializados. Os novos pedidos de apoio serão submetidos ao coordenador de Atuação Coletiva Especializada, Davi Francisco Faria.

Mattos defende que os grupos especializados priorizem qualidade e não quantidade. "É fundamental dar todo suporte e valorizar todos os promotores de Justiça possam desempenhar suas funções. Evidentemente, existem casos não sendo possível para o promotor natural exercer suas funções, pode solicitar o apoio da procuradoria-geral de Justiça", disse Mattos.

O Gaesp (Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública) também poderá ser dissolvido. Uma coordenação de Segurança Pública foi criada e orientará as investigações para apuração dos crimes cometidos por agentes do Estado. "Vamos criar uma estrutura com a melhor estrutura possível para apurar os crimes, mas não necessariamente pelo Gaesp", disse Mattos.

Caso Flávio Bolsonaro



A atribuição para atuar nas investigações pela suposta prática de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro é do procurador-geral de Justiça desde junho do ano passado, quando decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) estendeu o foro por prerrogativa de função ao atual senador em âmbito estadual. O auxílio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ) no caso encerrou-se em agosto de 2020, quando encaminhou à Procuradoria-Geral de Justiça o procedimento criminal. Os autos foram remetidos à Subprocuradoria-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos (SUBCRIMINAL/MPRJ), que, no dia 19/10/20, denunciou Flávio Nantes Bolsonaro, Fabrício José Carlos de Queiroz e outros 15 investigados, pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita, ocorridos entre os anos de 2007 e 2018.



As novas resoluções, portanto, não afastaram os promotores do grupo das investigações, o que já havia ocorrido em agosto do ano passado. Desse modo, sendo hoje, por força da lei, o procurador-geral de Justiça o representante do MP-RJ com atribuição para atuar no caso, as investigações estarão a cargo da Assessoria Originária Criminal, sob a coordenação do procurador de Justiça Luciano Lessa. Especialista em matéria criminal, Luciano Lessa Gonçalves dos Santos é promotor de Justiça desde 1995, tendo sido recentemente promovido a procurador de Justiça, com efeitos a contar a partir de abril de 2021. Formado pela UERJ, atuou, de 1998 a 2004, na Promotoria de Justiça junto ao Tribunal do Júri de Duque de Caxias e, de 2004 até os dias atuais, na Promotoria de Justiça junto ao IV Tribunal do Júri da Capital.