Procurador-geral do Estado, Luciano Mattos, anuncia criação de força-tarefa para caso Marielle e Anderson em meio a reestruturação do MP-RJ Divulgação/ MP-RJ

Por Beatriz Perez

Publicado 04/03/2021 13:31 | Atualizado 04/03/2021 14:40

Rio - O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, anunciou na manhã desta quinta-feira que o Ministério Público do Rio decidiu criar uma força-tarefa para atuar no caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Os assassinatos da vereadora do Rio e do motorista completam 3 anos no próximo dia 14. A promotora Simone Sibilio será a coordenadora do grupo. Ela será auxiliada pela promotora Letícia Emile, e equipe. A formatação da força-tarefa será publicada no Diário Oficial Eletrônico nos próximos dias, afirmou o procurador-geral do Estado.

Nos dois últimos meses, a investigação do caso no Ministério Público esteve sob a condução do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e saiu das mãos de Sibilio, já que Bruno Gangoni a substituiu no Gaeco . Agora, o caso retorna para a promotora que atuou desde a primeira fase e foi responsável pela denúncia oferecida em março de 2019 contra os executores do crime, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz.

O procurador-geral disse que na última terça-feira participou de reunião de trabalho com o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, em que ficou estabelecida a dedicação na conclusão do caso. "Ele me adiantou que o delegado Moysés Santana Gomes, da DH, irá se dedicar também exclusivamente. Faremos esse esforço conjunto para concluir as investigações", acrescentou. O DIA apurou que o delegado se dedica exclusivamente ao caso há cerca de dez dias.

O anúncio da força-tarefa do MP vem na esteira de uma mudança estrutural no Ministério Público do Rio. Uma resolução publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira acaba com grupos de atuação especializados do órgão, como o Gaecc (Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção). O trabalho do Gaecc será incorporado ao Gaeco.

O Gaeco passa a ser estruturado em dois núcleos temáticos: o Núcleo de Combate à Criminalidae Organizada e o Núcleo de Combate à Corrupção.

O procurador-geral do Estado, Luciano Mattos, justifica que a mudança na estrutura do MP pretende valorizar os promotores naturais dos casos, e deixar ao Gaeco, casos excepcionais. Grupos de atuação, grupos temáticos e forças-tarefas podem ser criados para investigações mais complexas, como é o caso do caso Marielle e Anderson.

"Nós estudamos internamente e, diante da complexidade da investigação, a nossa avaliação, dentro da nova formatação de atuação coletiva, decidimos publicar nos próximos dias uma força-tarefa, designando como coordenadora a própria doutora Simone Sibilio que cuidou do caso anteriormente no Gaeco. Há uma demonstração da nossa parte de uma dedicação especial na condução deste caso, acompanhando toda a ideia que tínhamos desse trabalho coletivo das causas que demandem um olhar coletivo", anunciou Mattos.

