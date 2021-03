Manhã com tiroteio,morte e paralisação do trem em Vigário Geral. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 04/03/2021 12:06 | Atualizado 04/03/2021 12:07

Rio - Passageiros dos trens da Supervia passaram por momentos de tensão, na manhã desta quinta-feira (4), na estação Vigário Geral. Além de ficarem no meio do fogo cruzado, um grupo foi feito de refém após bandidos armados invadiram uma composição e obrigarem que eles e o maquinista saíssem do transporte.

A concessionária que administra o transporte disse que a Polícia Militar e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados.

Segundo a polícia, Luanna da Silva Pereira, foi baleada na cabeça e barriga e morreu ainda no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar a perícia do local.

A operação na região é realizada pela 38ª DP (Brás de Pina) e como apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) através de denuncias da Supervia de que traficantes de Parada de Lucas teriam montado uma banca de venda de drogas nas estações.

Em nota a concessionária diz que notificou as autoridades de segurança e que frequentemente vem pedindo apoio da polícia.