Hospital Estadual Azevedo Lima Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:27 | Atualizado 04/03/2021 12:29

Rio - Policiais militares prenderam uma mulher, na manhã desta quinta-feira, após ela realizar furtos no interior do Hospital Azevedo Lima (HEAL), no bairro do Fonseca, em Niterói.



De acordo com a PM, ela seria uma ex-funcionária da unidade e ainda teria o crachá de acesso. A mulher teria ido ao local onde ficavam guardados os pertences dos funcionários e realizou furtos, mas foi flagrada e contida dentro do hospital.



Ainda de acordo com os agentes, uma equipe do 12° BPM (Niterói) foi acionada na unidade e a funcionária foi encaminhada para a delegacia mais próxima, no centro de Niterói.