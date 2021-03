Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:03 | Atualizado 04/03/2021 12:04

Rio - Em virtude das novas medidas restritivas , o Governo do Estado do Rio informou que as visitações do programa Palácios do Povo do próximo sábado, dia 6, foram adiadas. Segundo o Executivo, os horários agendados para os tours no Palácio das Laranjeiras e no Palácio Guanabara nesta data serão remarcados, seguindo todas as recomendações sanitárias do município e do Governo do Estado.