PM faz operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Publicado 04/03/2021 10:58

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira, uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Nas redes sociais, moradores relataram intensa troca de tiros.

Segundo a corporação, as unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE) estão atuando na região.

Ainda não há informações sobre prisões ou baleados.