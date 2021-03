Homens descarregam a carga roubada na Rua Maturi Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 11:38 | Atualizado 04/03/2021 12:02

Rio - Criminosos roubaram um carga de eletroeletrônicos e eletrodomésticos em Quintino, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (4).



Imagens captadas pela TV Globo mostram o momento exato em que os homens descarregam a carga roubada na Rua Maturi, parte mais alta do bairro. O vídeo flagra os autores fugindo com as caixas de eletrônicos.



Roubo de cargas em queda



No fim de janeiro outras imagens foram feitas de um roubo a um caminhão de alimentos na Zona Norte do Rio. O Globocop teria flagrado um grupo de criminosos espalhando a carga em um ponto da Favela Furquim Mendes, em Vigário Geral.

Logo depois, o material foi colocado no porta malas de alguns carros e na traseira de um caminhão de pequeno porte, e ,em seguida, levando para várias casas no interior da comunidade.

Duas semanas antes do fato, um suspeito foi morto e outros três foram baleados durante uma ação da Polícia Civil para reprimir uma quadrilha especializada em roubo de cargas no estado do Rio.

Outras ocorrências como essas foram registradas no início desse ano, apesar disso, um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta uma queda de 37% no roubo de cargas no Rio.

De acordo com os dados, essa modalidade de crime apresenta tendência de queda desde 2018.