Armas apreendidas em ação da polícia em Quintino, Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 19:56 | Atualizado 28/01/2021 19:58

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (28), quatro milicianos que tentavam fugir por uma mata da comunidade da Caixa D’Água, no bairro de Quintino, na Zona Norte. O grupo, que integrava o bando de Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko, um dos milicianos mais perigosos e mais procurados do Rio de Janeiro.



Segundo informações da PM, a ação dos PMs teve início após grupos criminosos rivais terem entrado em confronto. Os milicianos tentam retomar o domínio da região, que foi invadida por traficantes do Morro do Dezoito, em Água Santa, há cerca de um mês.

Ainda de acordo com a polícia, com os quatro presos foram apreendidos três fuzis calibre 5,56 e duas pistolas calibre 9mm.

Policiais do 3º BPM (Méier), do 9º BPM (Rocha Miranda) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) desencadearam uma ação de cerco e varredura para estabilizar o perímetro, viabilizando assim a prisão da quadrilha. Ainda de acordo com a PM, o policiamento segue reforçado na aquela região. A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade).



Relatos nas redes sociais



Nas redes sociais, moradores relataram que desde a madrugada desta quinta-feira (28), um intenso tiroteio ocorre na região. Disparos e explosões chegaram a ser ouvidos às 2h30. "Queria poder dizer bom dia, mas o tiroteio tá rolando desde 02:30. O Rio de Janeiro pede paz!", disse uma internauta no Twitter.

"Tiroteio assustador esse em Quintino. Tô ouvindo aqui de casa. É muito tiro até mesmo pros padrões do Rio", comentou outra.



O aplicativo "Onde Tem Tiroteio" deu dois alertas para a região. O primeiro foi por volta de 9h. A postagem dizia que moradores ouviram tiros na altura da Rua Saçu. O segundo alerta às 10h30, cita disparos na Rua Clarimundo de Melo, na altura da igreja de São Jorge. O aviso é de que o clima estava tenso e pedia para evitar a região.