Por O Dia

Publicado 03/02/2021 07:37 | Atualizado 03/02/2021 14:57

fotogaleria

Rio - Nove pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar no Morro da Caixa D'Água, em Quintino, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. De acordo com a corporação, seis suspeitos também foram presos. Nas redes sociais, moradores relataram um intenso tiroteio na região começou por volta das 5h40.