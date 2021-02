Nove suspeitos morrem durante operação da PM no Morro da Caixa D'Água, em Quintino Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:59 | Atualizado 03/02/2021 15:06

"Tivemos este grande número de mortes por conta de marginais que resistiram duramente à ação policial. Mas tivemos quatro criminosos presos que se renderam por conta da operação policial", disse o porta-voz da PM, Major Ivan Blaz, ao RJTV 1, da Globo.

A operação visava estabilizar toda a região que vem sendo objeto de disputa entre grupos de criminosos rivais pelo domínio territorial, com o objetivo de ampliar o tráfico de entorpecentes e controle de serviços fornecidos à população local, como a venda de gás, o fornecimento de internet e TV a cabo, dentre outros.

A ação aconteceu nas comunidades da Caixa D’Água e do Morro do 18, em Quintino, do Morro do Urubu, em Pilares, e do Flexal, no Engenho da Rainha, e da Barão, Bateau Mouche e Chacrinha, na Praça Seca.

A PM informou que cinco batalhões participarão da operação: Batalhão de Operações Especiais (Bope), Choque, 18ºBPM (Jacarepaguá), 3ºBPM (Méier) e 9ºBPM (Rocha Miranda). Nenhum dos 300 agentes envolvidos na ação ficou ferido.



"Os batalhões da Zona Oeste ocuparam a região da Praça Seca e os batalhões da Zona Norte vieram pelo Morro do Dezoito. Com os homens do comando de operações especiais indo pelas comunidades do meio, dominadas pela milícia", afirmou o Major Blaz.



O porta-voz da PM destacou que a área é ligada por matas, o que facilita o trânsito de criminosos. "Estamos falando do Grande Maciço da Tijuca, onde você pode chegar até o outro lado, chegando a Jacarepaguá, São Conrado e você vai para outra face com Méier, Água Santa. Toda a região é ocupada por marginais que trafegam pela área de mata. E as comunidades que margeiam essa elevação acabam sofrendo a influência".

Na operação em Quintino, foram apreendidos cinco fuzis, uma submetralhadora, quatro pistolas e um simulacro, além de drogas e rádios transmissores.

Em comunidades do Urubu, a PM informou que foram apreendidos um rádio comunicador, duas pistolas, uma granada e farto material entorpecente a ser contabilizado.