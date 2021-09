Veículo que levou sequestradores em heliporto da Lagoa Rodrigo de Freitas é apreendido para pericia - Divulgação Pcerj

Publicado 22/09/2021 13:13

Rio - A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) identificou e apreendeu, nesta terça-feira (21), o carro que transportou os sequestradores do helicóptero pilotado pelo policial civil Adonis Lopes de Oliveira , no fim de semana. Segundo as investigações, o motorista não teve participação no crime e foi contratado para levar os criminosos até o heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio.

Segundo o delegado da Draco, William Pena, o veículo foi apreendido apenas para perícia e será entregue ao motorista que trabalha com aplicativos de passageiros. O objetivo é conseguir informações que identifiquem os autores do sequestro. O carro saiu de Niterói e seguiu até o bairro na Zona Sul.

As investigações seguem sob sigilo e a principal linha é que membros do Comando Vermelho, com ciência do Conselho da Facção, tenham autorizado o plano de resgate que foi frustrado. O que a polícia já sabe é que criminosos se passaram por clientes e contrataram o voo de cerca de R$ 7,5 mil.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) identificou o alvo do resgate. O detento Márcio Gomes Medeiros Roque, o 'Marcinho do Turano', estava no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó e seria resgatado durante o horário de visitas. A Seap transferiu ele nesta terça-feira para o presídio de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), onde ficará durante as investigações.

Também na terça-feira, funcionários da empresa de helicópteros prestaram depoimento na sede da Draco, na Cidade da Polícia. O piloto Leandro Monçores, 42 anos, disse, em depoimento, que acompanhou os criminosos do Rio até Angra dos Reis, mas passou mal, não conseguiu fazer a viagem de volta e acabou pedindo um amigo para substituí-lo.

O policial civil Adonis foi quem fez o serviço e acabou sequestrado. Ele prestou depoimento na segunda-feira.

O governador do Rio Cláudio Castro (PL) se pronunciou na segunda-feira e tratou o sequestro do helicóptero como "algo esquisito"