Texto que pode permitir a visita a pacientes internados com covid será votado nesta quarta-feira (22)Divulgação PMN

Publicado 22/09/2021 10:37

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta quarta-feira (22), em discussão única, o Projeto de Lei 4.221/21, que permite a visita de pessoas vacinadas com as duas doses a pacientes com covid-19 internados em hospitais públicos e privados. Caso receba emendas, o texto, de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), sairá de pauta.

Para ter acesso ao paciente, será preciso apresentar documento de identificação, comprovante de imunização com as duas doses da vacina contra a covid-19, constando que a segunda dose tenha sido realizada há pelo menos 14 dias. Além disso, a visitação será realizada desde que cumprida todas as determinações sobre as medidas de proteção no interior das unidades de saúde, como a utilização dos equipamentos de proteção individual. Por sua vez, os hospitais deverão informar as regras e demais critérios quanto aos horários e ao número de visitantes autorizados a realizar a visita.

“O tratamento médico do paciente internado com covid-19 durante a pandemia é de extremo "isolamento", o que é muito difícil na recuperação desse cidadão, que se vê sozinho e sem contato com a família. A intenção deste projeto é garantir humanização no tratamento do paciente, com o acolhimento familiar, através da autorização dessa visitação”, justificou o autor da proposta.