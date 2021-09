Tiroteio interrompe circulação de trens da SuperVia no ramal Saracuruna - Arquivo / Reprodução/Whatsapp

Tiroteio interrompe circulação de trens da SuperVia no ramal SaracurunaArquivo / Reprodução/Whatsapp

Publicado 22/09/2021 09:19 | Atualizado 22/09/2021 11:21

Rio - As estações Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral, todas do ramal Saracuruna, foram reabertas na manhã desta quarta-feira (22) após cerca de uma hora fechadas, durante um tiroteio nas proximidades de Furquim Mendes, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. O confronto ocorreu por causa de uma operação da Polícia Civil com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contra roubo de cargas.Segundo a SuperVia, o operação foi normalizada às 9h36.