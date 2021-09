Polícia Civil e PRF fazem operação contra roubo de cargas no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 22/09/2021 07:28 | Atualizado 22/09/2021 12:35

Rio - Policiais da Civil e da Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma operação, na manhã desta quarta-feira (22), contra roubo de cargas no Rio. Os mandados de prisão estão sendo cumpridos nas comunidades do Furquim Mendes, Dique e Ficap, no Jardim América, na Zona Norte do Rio. Doze pessoas foram presas. Nas redes sociais, moradores relataram que com a chegada dos agentes na comunidade, houve troca de tiros, por volta das 6h30.

Segundo a PRF, durante a ação desta manhã, policiais encontraram um caminhão roubado sendo saqueado. Dos doze presos, dois foram pegos em flagrante enquanto saqueavam uma carga de uma caminhão roubado. O veículo foi roubado no Arco Metropolitano, o motorista foi sequestrado e levado por criminosos até a comunidade . ""Estão sendo avaliados a participação dele em uma mera receptação ou pela associação criminosa que atua naquela localidade", informou o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Vinicius Ferreira Domingos.

O delegado ainda explicou que a ação desta manhã faz parte de uma investigação conduzida pela especializada. "Hoje foi apenas o momento da ação, com o planejamento de inteligência, operacional, visando minimizar qualquer risco, inclusive, a Linha Vermelha ficou fechada por breves minutos".



Ferreira ainda ressaltou que apesar do número de roubo de cargas se mostrar estável no estado do Rio, as comunidades da região apresentaram um aumento recente. "Foi uma importante ação tendo em vista que apesar do número de roubo de cargas no estado esteja estável, em um patamar bem abaixo dos últimos anos, aquela localidade em si houve um aumento recente".



De acordo com as investigações, os assaltantes são ligados ao Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e diversas delegacias especializadas atuam na região para cumprir os mandados.

O delegado Fabricio Costa também falou sobre a ação e a caracterizou como "exitosa". "Devido ao possível crescimento do roubo de cargas naquela região nós decidimos deflagrar essa ação como uma medida preventiva, cumprindo todos os requisitos da ação judicial da excepcionalidade. Tivemos uma operação bastante exitosa".

Roubo de cargas na rodovia Rio-Petrópolis

Na quinta-feira (16), agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) também realizaram uma operação para prender membros de uma quadrilha de roubo de cargas . Segundo as investigações, o grupo é ligado ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado. Quatro pessoas foram presas.

Durante a ação, equipes da DRFC conseguiram impedir justamente um roubo de cargas na rodovia Rio-Petrópolis (BR-040), na altura do Km 116, em Duque de Caxias. O alvo era um caminhão da companhia de alimentos BRF. Os suspeitos fugiram. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.



"Estamos com uma operação em andamento que realizou a prisão de quatro pessoas em locais distintos. Houve uma tentativa de roubo na Rio-Petrópolis, nossa equipe chegou e frustrou a ação. Assim que os bandidos viram a chegada as viaturas, eles fugiram", explicou o delegado Vinícius Ferreira Domingos, titular da DRFC.

Segundo testemunhas, o motorista assaltado pulou do veículo e correu. O caminhão ficou atravessado na via.