Policia- Operaçao Policia Civil, na manha de hoje. Na foto, policiais tentam cumprir mandado de prisao em Guaxindiba, Sao Gonçalo, regiao metrololitana do Rio. Na foto, presos chegando na cidpol, no Jacare, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 08:22 | Atualizado 16/09/2021 08:39

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizam uma operação, na manhã desta quinta-feira (16), para prender membros de uma quadrilha de roubo de cargas. Segundo as investigações, o grupo é ligado ao Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado.

Policiais civis estão nas ruas para cumprir sete mandados de prisão. Até agora, quatro pessoas foram presas e levadas à Cidade da Polícia. Durante a ação, equipes da DRFC conseguiram impedir justamente um roubo de cargas na rodovia Rio-Petrópolis (BR-040), na altura do Km 116, em Duque de Caxias. O alvo era um caminhão da companhia de alimentos BRF. Os suspeitos fugiram. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

"Estamos com uma operação em andamento que realizou a prisão de quatro pessoas em locais distintos. Houve uma tentativa de roubo na Rio-Petrópolis, nossa equipe chegou e frustrou a ação. Assim que os bandidos viram a chegada as viaturas, eles fugiram", explicou o delegado Vinícius Ferreira Domingos, titular da DRFC.

Segundo testemunhas, o motorista assaltado pulou do veículo e correu. O caminhão ficou atravessado na via.