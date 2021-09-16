Policia- Operaçao Policia Civil, na manha de hoje. Na foto, policiais tentam cumprir mandado de prisao em Guaxindiba, Sao Gonçalo, regiao metrololitana do Rio. Na foto, presos chegando na cidpol, no Jacare, zona norte do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Polícia faz operação contra ladrões de cargas do Comando Vermelho
Sete mandados de prisão foram expedidos, e quatro deles já foram cumpridos. Durante a ação, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) impediram um roubo de cargas na rodovia Rio-Petrópolis
Bombeiros retomam buscas por adolescente que pulou de rio em Barra Mansa
Nathan Ferreira, de 16 anos, pulou da ponte Nilo Peçanha, junto com um amigo, na tarde da última terça-feira
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Filha se despede de empresário que estava desaparecido no mar de Angra: 'Te amo além dessa vida'
O corpo de Leonardo de Andrade foi encontrado por pescadores em Angra dos Reis, nesta quarta-feira. Os documentos e a roupa encontrada no cadáver ajudaram a Polícia Civil na identificação
Primeiro dia de obrigatoriedade do 'passaporte da vacina' termina sem multas para estabelecimentos
Prefeitura fiscalizou 48 locais e nenhum foi autuado
Megaoperação contra maior grupo de agiotagem do Rio busca cumprir 65 mandados de prisão
Quadrilha atuava no Rio e em outros quatro estados. Além de emprestar dinheiro a juros abusivos, agiotas cobravam dívidas que já haviam sido quitadas e que nunca existiram. Grupo extorquiu R$ 70 milhões em quatro anos. Até o momento 24 pessoas foram presas
Portal pede informações de um dos envolvidos na morte de músico no Parque Garota de Ipanema
Investigações indicam que moradores de rua discutiram com Sérgio José Coutinho Stamile, o sufocaram e roubaram seus pertences
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