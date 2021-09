Maria Alice e Leonardo - Reprodução Internet

Publicado 16/09/2021 08:21

fotogaleria Rio - Maria Alice Morett, filha do empresário Leonardo de Andrade, de 50 anos, que estava desaparecido desde o último dia 22, ao sair de barco com a ex-companheira para ver o pôr do sol em Angra dos Reis, causou comoção ao se despedir do pai nesta quarta-feira, nas redes sociais. A jovem de 18 anos fez um post de agradecimento e disse teve "o melhor pai do mundo".

"Suas coisas estão no meu quarto, as suas roupas estão com aquele seu cheiro de sol com cigarro, a caixinha do seu óculos tbm mas essa eu peguei pra mim já que perdi a minha. Ontem eu chorei o dia todo mesmo sem saber, tem coisas que a gente sente, né? Queria abrir sua mala e cheirar uma blusa sua mas não fiz porque não quero que o seu cheiro saia das coisas, porque agora não tem mais volta. Se eu fecho os olhos, consigo ouvir sua voz, consigo sentir o seu abraço que era muuuuito apertado. De você eu guardo só as memórias mais lindas e os melhores aprendizados. Eu tive o melhor pai do mundo. Dói muito saber que você não vai me ver formada, não vai me ver casando e que não vamos fazer aquela viagem que planejávamos. Te amo além dessa vida", escreveu Maria Alice.



O corpo de Leonardo foi encontrado por pescadores em Angra dos Reis, nesta quarta-feira . Os documentos e a roupa encontrada no cadáver ajudaram a Polícia Civil na identificação. De acordo com o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, a causa da morte foi afogamento, segundo o perito legista.

A polícia vai continuar investigando o que teria ocorrido com a embarcação, que ainda não foi localizada devido à profundidade do mar. "Os bombeiros não conseguiram chegar ao fundo do mar para confirmar se é a embarcação desaparecida", disse o delegado.

Por volta das 7h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado após um pescador encontrar um corpo preso em uma rede de pesca em alto mar próximo à Praia da Provetá, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio.

O corpo de Cristiane também foi localizado, no último dia 29 de agosto, na Restinga da Marambaia. O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) não encontrou sinais de violência contra a corretora , que ficou desaparecida por uma semana em Angra dos Reis.

Relembre o caso

Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família perdeu o contato com eles. "A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme, filho de Cristiane.

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrastro de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram, por volta das 16h30, de barco para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso. Dias após o desaparecimento, pescadores encontraram uma janela usada pela embarcação em que o casal estava. Em seguida, uma boia foi encontrada na região da Restinga de Marambaia. A Polícia Civil acredita que o objeto seja do barco.