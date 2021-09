Barricadas em chamas em comunidade da Zona Oeste - WHATSAPP O DIA

Barricadas em chamas em comunidade da Zona OesteWHATSAPP O DIA

Publicado 16/09/2021 06:37 | Atualizado 16/09/2021 09:32

Rio - Equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuam, na manhã desta quinta-feira (16), nas comunidades de Senador Camará e Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. O objetivo é retirar os obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas de acesso. Há até barricadas em chamas. Cerca de 350 agentes participam da ação.

Helicóptero da polícia sobrevoa região de Senador Camará, onde equipes fazem uma megaoperação nesta quinta (16) para retirar barricadas e coibir o tráfico nas proximidades da estação de trem. #ODia



Crédito: Whatsapp O Dia pic.twitter.com/0slcFjv3qk — Jornal O Dia (@jornalodia) September 16, 2021

Por volta das 8h, houve relatos de tiroteio no Rio da Prata, perto de Senador Camará. A Polícia Militar usa helicóptero e veículos blindados para operar na região. Uma construção usada por criminosos para se proteger na Vila Kennedy foi retirada. PMs também apreenderam grande quantidade de drogas.

Durante operação para retirada de barricadas na #VilaKennedy, policiais militares do #2CPA e #COE encontraram grande quantidade de drogas. pic.twitter.com/9W4EsDphNe — @pmerj (@PMERJ) September 16, 2021

Equipes também estão nas proximidades da estação de trem de Senador Camará, considerada pela Supervia uma das mais inseguras para os usuários do transporte. Em alguns pontos, criminosos avançaram sobre a linha férrea e instalaram 'esticas' para a venda de drogas no local.

Outras estações com "graves problemas de segurança pública", segundo a concessionária, são Jacarezinho, Barros Filho e Costa Barros (ramal Belford Roxo); Cordovil, Manguinhos, Parada de Lucas e Vigário Geral (ramal Saracuruna); Padre Miguel (ramal Santa Cruz).