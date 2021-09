Polícia Civil faz operação contra grupo de agiotagem. Ao todo, 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão foram cumpridos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Polícia Civil faz operação contra grupo de agiotagem. Ao todo, 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão foram cumpridosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 10:05

fotogaleria

Rio - Bruno da Silva Pinheiro Mendes, um dos presos na Operação Ábaco, contra o maior grupo de agiotagem do estado do Rio, fugiu para Juazeiro do Norte (CE) a fim de ficar distante das investigações que corriam na 76ª DP (Niterói). Nesta quinta-feira (16), agentes estão nas ruas para cumprir 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Até o momento, 33 pessoas foram presas.A Operação Ábaco é deflagrada no Rio e em outros quatro estados. No município de Juazeiro do Norte, no Ceará, policiais prenderam o líder do núcleo de cobranças. Apontado pelos investigadores como 'muito agressivo', Bruno da Silva Pinheiro Mendes comandava o grupo que usava sites de consulta para buscar informações sobre os parentes das vítimas. Com os dados em mãos, eles ligavam para os familiares, cobrando o pagamento do empréstimo e fazendo ameaças. Ele utilizava o apelido de 'Verano' para fazer as extorsões.