Edvanildo estava foragido há cerca de seis anos, desde que fugiu em 2015Divulgação/Disque Denúncia
Jackson Marcelo, filho do então patrão de Edvanildo, um empresário da área metalúrgica, foi sequestrado na Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, quando dirigia um Audi a caminho da empresa, no mesmo município, acompanhado do pai. Três homens armados, dois deles usando capuzes, saltaram, o obrigaram a sair do carro e o levaram em um veículo Gol. O empresário disse ter tentado seguir os criminosos, mas os perdeu de vista. A vítima foi colocada na mala do carro e imobilizada nas mãos e pés com uma fita conhecida como "tarape", que quando mais se puxa, mais aperta. Ele ficou como refém da quadrilha durante quatro dias, amarrado em um botijão em um cativeiro, em Nova Iguaçu.
Edvanildo era monitorado há cerca de um mês e foi detido próximo ao acesso da comunidade do Pavão-Pavãozinho. Ele estava foragido há cerca de seis anos, desde que fugiu em 2015. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de extorsão mediante sequestro, expedido pela Vara de Execuções Penais. O criminoso foi levado para a 12ª DP (Copacabana) e depois será encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça para cumprir o restante da pena. O homem não resistiu à prisão e não houve confronto na ação.
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