Polícia prende chefe do tráfico de Três Rios e mais trêsReprodução

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Rio - Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas de Três Rios, no Sul do Rio e mais outros três suspeitos foram presos, na tarde desta quinta-feira (16), no bairro de Monte Castelo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 38º BPM (Três Rios) foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Estrada Fazenda São Lourenço. 
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Polícia prende chefe do tráfico de Três Rios e mais três - Reprodução
Polícia prende chefe do tráfico de Três Rios e mais três - Reprodução
Com a chegada dos policiais no local, os quatro homens tentaram fugir. Após um cerco, dois suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia. Os outros dois foram encontrados em uma área de mata, no bairro Santa Terezinha. De acordo com a corporação, um outro suspeito também foi detido durante a ação.  
Uma pistola e uma motocicleta foram apreendidas.