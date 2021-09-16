Polícia prende chefe do tráfico de Três Rios e mais trêsReprodução
PM prende homem apontado como chefe do tráfico de Três Rios e mais três suspeitos
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 38º BPM (Três Rios) foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Monte Castelo
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Conferência Juntos 2021 será em outubro e abordará diversidade racial no mundo corporativo
Evento será realizado de forma gratuita e virtualmente. As inscrições estão abertas pelo site
Prefeitura do Rio anuncia paralisação da segunda dose da CoronaVac
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que a Anvisa precisa liberar 166 mil doses do lote que foi suspenso para uso de forma cautelar
Governo do Rio anuncia retomada de obras de infraestruturas em Itaboraí
Serviços de drenagem, rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário e pavimentação serão feitas nos bairros Cabuçu, Curuzu e São José. Intervenções devem beneficiar cerca de 11,7 mil famílias
Adolescente baleada em baile funk na Maré tem quadro de saúde estável
Na ocasião, a irmã da vítima também foi atingida pelos disparos e acabou morrendo. Autor dos tiros foi morto por traficantes
Homem é preso por agredir a companheira em Nova Friburgo
Na delegacia, Walace da Silva Medeiros confessou que chegou a quebrar o telefone da mulher
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