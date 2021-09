Polícia prende chefe do tráfico de Três Rios e mais três - Reprodução

Publicado 16/09/2021 19:00 | Atualizado 16/09/2021 19:02

Rio - Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas de Três Rios, no Sul do Rio e mais outros três suspeitos foram presos, na tarde desta quinta-feira (16), no bairro de Monte Castelo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 38º BPM (Três Rios) foram acionados para verificar uma denúncia de tráfico de drogas na Estrada Fazenda São Lourenço.

Com a chegada dos policiais no local, os quatro homens tentaram fugir. Após um cerco, dois suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia. Os outros dois foram encontrados em uma área de mata, no bairro Santa Terezinha. De acordo com a corporação, um outro suspeito também foi detido durante a ação.

Uma pistola e uma motocicleta foram apreendidas.