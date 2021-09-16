Homem é preso por agredir a companheira em Nova FriburgoFoto: Reprodução / Polícia Civil
Homem é preso por agredir a companheira em Nova Friburgo
Na delegacia, Walace da Silva Medeiros confessou que chegou a quebrar o telefone da mulher
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TJRJ determina prisão preventiva para homem filmado agredindo grávida em Caxias
Vitor Batista de Oliveira, 32 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (14), após ser filmado agredindo uma mulher grávida de três meses. Ele afirmou que se tratava 'apenas uma briga de casal'
Covid-19: Rio registra 997 casos confirmados em 24 horas
Taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,2%
Levantamento feito pelo estado aponta queda de 65% nos casos de covid-19 nas últimas semanas
Secretaria de Estado de Saúde divulga números positivos em todos os indicadores da doença. Resultado é reflexo de vacinação acelerada
Projeto E-Cultura oferece aulas gratuitas de teatro
Inscrição é gratuita e deve ser feita até a próxima sexta-feira (25) pelo site do projeto
Reunião na Alerj aponta aumento de 140% no roubo de cabos no Rio este ano
Representante da empresa de telefonia Oi disse que o Rio de Janeiro é responsável por 70% dos cabos furtados na companhia em todo o país
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