Homem é preso por agredir a companheira em Nova Friburgo - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Homem é preso por agredir a companheira em Nova FriburgoFoto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 16/09/2021 18:04

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, por espancar a companheira em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Walace da Silva Medeiros, 26 anos, foi encontrado em casa após a denúncia de vizinhos.

Quando chegaram à casa em que o casal morava, agentes encontraram a vítima machucada após ter sido agredida por Walace. Na delegacia, ele confessou que espancou a companheira diversas vezes, além de ter quebrado o telefone dela por ciúme. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.